HEC बाईपास पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक,  JCB लेकर लौटी टीम

जागरण संवाददाता, रांची। एचईसी बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई को तत्काल रोक दिया गया। इससे पहले टीम ने अभियान शुरू करते हुए करीब 22 अतिक्रमण को हटाया था।

जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ सुबह एचईसी बाईपास रोड पहुंची थी। टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने अभियान जारी रखा।