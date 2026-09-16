रांची में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, सड़क पर उतरे लोग; भीड़ में शामिल शख्स ने CO को मारा मुक्का
रांची के एचईसी बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क ...और पढ़ें
HighLights
एचईसी बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी।
स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम की।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची के एचईसी बाईपास रोड में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी।
अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी व्यक्ति ने अरगोड़ा अंचल अधिकारी (सीओ) को मुक्का मार दिया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई।
सड़क जाम कर अतिक्रमण हटाने का विरोध
बाईपास रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बुधवार को दूसरा दिन था। जिला प्रशासन की टीम सुबह करीब 10 बजे कार्रवाई के लिए पहुंची। मौके पर अरगोड़ा सीओ, न्यायिक दंडाधिकारी, जगन्नाथपुर थाना और नगड़ी थाना की पुलिस के साथ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।
बस्तीवासियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं। अचानक घर तोड़े जाने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बस्ती में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। घर टूटने के बाद वे कहां जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।