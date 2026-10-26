रांची के बोड़ेया गांव में ग्राम सभा का बड़ा फैसला: पादरियों और ईसाई प्रचारकों के प्रवेश पर रोक

जागरण संवाददाता, रांची। Ranchi Bodeya Village Protest: झारखंड में पेसा कानून लागू होने के बाद से मतांतरण के खिलाफ ग्राम सभा सक्रिय होकर कार्य कर रही है। कई गांवों में मतांतरण पर रोक लगाने के लिए ग्राम सभा बैठक कर निर्णय ले रही है।

सोमवार को रांची जिले के बोड़ेया पंचायत के बोड़ेया गांव के ग्राम प्रधान अनिल उरांव की अध्यक्षता में बैठक कर गांव में ईसाई, पादरी, पास्टर और ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित बोर्ड बोड़ेया चौक पर लगा दिया गया है। इससे पहले इसी माह इटकी के हरमू सालोटोली गांव में संबंधित बोर्ड लगाकर गांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। बोड़ेया गांव के मुखिया सोमा उरांव ने बताया कि सोमवार को ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर गांव में खास उद्देश्य के लिए बीमारी ठीक करने के नाम पर चंगाई प्रार्थना सभा व प्रार्थना महोत्सव इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

वहीं झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा रांची के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा कि मतांतरण से सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक और आदिवासी/ जनजातियों का प्रथागत स्वशासन व्यवस्था में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसको रोकना आवश्यक है। जनजाति सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि जहां-जहां पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र है वहां संविधान और पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी अधिकार दिए गए हैं। उन्हें गांवों के विकास के साथ-साथ अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का भी अधिकार है।