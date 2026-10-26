दीपावली-छठ पर बच्चों की मौज, धनबाद के स्कूलों में नौ तो कॉलेजों में 12 दिन की छुट्टी

जागरण संवाददाता, धनबाद। निजी, सरकारी स्कूल और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद ने दीपावली व छठ महापर्व पर अवकाश की घोषणा कर दी है। इस बार त्योहारों पर बच्चों को लंबी छुट्टियां मिलने जा रही हैं।

स्कूलों में नौ दिन और कालेजों में 12 दिनों का अवकाश रहेगा। पहले कई स्कूल दीपावली व छठ के बीच तीन-चार दिन स्कूल खोल देते थे। इस बार लंबी छुट्टी दी जा रही है। अधिकतर निजी स्कूलों में सात-आठ नवंबर से छुट्टी हो रही है।

कई स्कूल 16 व कुछ 17 नवंबर को खुलेंगे। बीबीएमकेयू एवं कालेजों में सात से 18 नवंबर तक अवकाश है। यहां बता दें आठ नवंबर को दीपावली और 15 नवंबर को महापर्व छठ का पहला अर्घ्य है। आठ व 15 नवंबर को रविवार है।