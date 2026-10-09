रांची एयरपोर्ट जाने वालों के लिए बड़ी खबर! अब पार्किंग में नहीं होगी ओवरचार्जिंग; लगेगा ऑटोमेटेड सिस्टम
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब पार्किंग शुल्क की वसूली ऑटोमेटेड सिस्टम से होगी, जिससे यात्रियों को मनमानी शुल्क ...और पढ़ें
HighLights
रांची एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था ऑटोमेटेड करने की तैयारी।
वाहनों की एंट्री और निकासी का रिकॉर्ड होगा दर्ज।
पार्किंग और पिकअप लेन शुल्क की वसूली होगी ऑटोमेटेड सिस्टम से।
जागरण संवाददाता, रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वाहन पार्किंग के नाम पर मनमानी शुल्क वसूली और निकासी के दौरान लगने वाली कतारों से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एयरपोर्ट की पार्किंग व्यवस्था को ऑटोमेटेड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नई एजेंसी पार्किंग प्रबंधन के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम से पार्किंग और पिकअप लेन शुल्क की वसूली करेगी। इससे वाहनों के प्रवेश और निकासी का समय दर्ज होगा। निर्धारित अवधि के आधार पर शुल्क की गणना होने से अधिक वसूली की शिकायतों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
शुल्क को लेकर विवाद होंगे कम
ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था लागू होने से वाहन चालकों को सबसे अधिक फायदा शुल्क वसूली में पारदर्शिता का मिलेगा। वाहन कितने बजे एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हुआ और कब बाहर निकला, इसका रिकार्ड उपलब्ध रहेगा। इससे निर्धारित निशुल्क अवधि और पार्किंग शुल्क को लेकर होने वाले विवाद कम हो सकते हैं। साथ ही शुल्क भुगतान और निकासी की प्रक्रिया तेज होने से वाहनों की कतार घटने की उम्मीद है।
पांच साल के लिए नई एजेंसी की तलाश
एएआई ने 14 सितंबर को पार्किंग प्रबंधन के लिए निविदा निकाली थी। अनुबंध की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई है, जबकि तकनीकी निविदा 13 अक्टूबर को खोली जाएगी।
वर्तमान एजेंसी ने कही थी पार्किंग छोड़ने की बात
इधर, वर्तमान पार्किंग एजेंसी ने भी पार्किंग संचालन छोड़ने की बात कही थी। ऐसे में नई निविदा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, वर्तमान एजेंसी कब तक संचालन करेगी और नई एजेंसी कब कार्यभार संभालेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शुल्क वसूली में कितनी पारदर्शिता आएगी और एयरपोर्ट परिसर में वाहनों की आवाजाही कितनी सुगम होगी।
नई एजेंसी को पार्किंग प्रबंधन के साथ वाहनों से पार्किंग और पिकअप लेन शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके लिए ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लगाना और उसका संचालन करना होगा।
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