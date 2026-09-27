रांची एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर, 3 उड़ानें रद; यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, रांची। बारिश, तेज हवा और खराब मौसम ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान परिचालन की परेशानी शनिवार को भी जारी रखी। शुक्रवार को 13 उड़ानें रद और चार डायवर्ट होने के बाद शनिवार को भी यात्रियों को राहत नहीं मिली।

एयरपोर्ट प्रबंधन की सूचना के अनुसार, खराब मौसम के कारण इंडिगो की तीन उड़ान रोटेशन रद की गईं। इनमें 6ई-7561/7562 (कोलकाता-रांची-कोलकाता), 6ई-6484/6799 (पुणे-रांची-बेंगलुरु) और 6ई-6370/2370 (दिल्ली-रांची-दिल्ली) शामिल हैं। इन उड़ानों के रद होने से सुबह के समय रांची आने और यहां से बाहर जाने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। 6ई-6484 का रांची पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 7:55 बजे, जबकि 6ई-7561 का आगमन 8:05 बजे और 6ई-6370 का आगमन 8:30 बजे था। तीनों उड़ानों के रद होने का सीधा असर इन रूटों के यात्रियों पर पड़ा।

विमानों का परिचालन हुआ, लेकिन समय बिगड़ा रद उड़ानों के अलावा शनिवार को कई सेवाएं विलंबित भी हुईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची-दिल्ली उड़ान आइएक्स1047 का निर्धारित प्रस्थान समय 9:10 बजे था, जबकि इसे करीब 35 मिनट विलंब से रवाना होने का अनुमान दर्ज किया गया। वहीं एयर इंडिया की रांची-मुंबई उड़ान एआई9689 का निर्धारित प्रस्थान समय 8:50 बजे था, लेकिन यह 10:33 बजे रवाना हुई, यानी करीब 1 घंटे 43 मिनट की देरी हुई।

इससे साफ है कि खराब मौसम का असर केवल रद उड़ानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिचालन में देरी का सिलसिला भी बना रहा। मौसम की वजह से किसी एक एयरपोर्ट पर विमान देर से पहुंचने का असर आगे की पूरी रोटेशन पर पड़ता है। ऐसे में यात्रियों को बोर्डिंग के बाद भी उड़ान के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

इसका सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिनकी आगे की यात्रा के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी। कई यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान या रिशेड्यूलिंग का इंतजार करना पड़ा। यात्रियों के एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करने और वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी मिलने में परेशानी की बात सामने आई है।

सबसे बड़ी चिंता कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान में देरी या रद होने का असर आगे की यात्रा पर भी पड़ रहा है। खासकर दूसरे शहरों से अंतरराष्ट्रीय या लंबी दूरी की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा।