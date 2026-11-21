जागरण संवाददाता, रांची। एयरपोर्ट पर शनिवार को खराब मौसम के कारण विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जारी 21 नवंबर की सूचना के अनुसार, मौसम खराब रहने के कारण रांची से आने-जाने वाली कुल 14 उड़ानें रद की गई हैं। इनमें दिल्ली की चार, कोलकाता की दो और हैदराबाद, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु की एक-एक उड़ान शामिल है।

सुबह कोलकाता से आने वाली फ्लाइट के रांची में लैंड करने से कुछ परिचालन सामान्य रहा। हालांकि, दोपहर 2:15 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-रांची फ्लाइट रद कर दी गई। चक्रवात 'अकवान' का असर मौसम खराब होने की प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवान' का प्रभाव है। यह तूफान 20 नवंबर को ओडिशा के गोपालपुर के पास तट पार कर चुका है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति बनी हुई है।