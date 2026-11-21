चक्रवात 'अकवान' ने बिगाड़ा रांची का हवाई सफर! दिल्ली समेत कई शहरों की 14 फ्लाइट रद
खराब मौसम और चक्रवात 'अकवान' के प्रभाव से रांची एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। शनिवार को दिल्ली, कोलकाता सहित विभिन्न शहरों की कुल 14 उड़ानें रद कर दी गईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
HighLights
रांची एयरपोर्ट पर खराब मौसम से विमान परिचालन प्रभावित।
चक्रवात 'अकवान' के कारण कुल 14 उड़ानें रद हुईं।
दिल्ली, कोलकाता सहित कई शहरों की फ्लाइटें रद।
जागरण संवाददाता, रांची। एयरपोर्ट पर शनिवार को खराब मौसम के कारण विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जारी 21 नवंबर की सूचना के अनुसार, मौसम खराब रहने के कारण रांची से आने-जाने वाली कुल 14 उड़ानें रद की गई हैं। इनमें दिल्ली की चार, कोलकाता की दो और हैदराबाद, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु की एक-एक उड़ान शामिल है।
सुबह कोलकाता से आने वाली फ्लाइट के रांची में लैंड करने से कुछ परिचालन सामान्य रहा। हालांकि, दोपहर 2:15 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-रांची फ्लाइट रद कर दी गई।
चक्रवात 'अकवान' का असर
मौसम खराब होने की प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवान' का प्रभाव है। यह तूफान 20 नवंबर को ओडिशा के गोपालपुर के पास तट पार कर चुका है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति बनी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 21 नवंबर को रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 12.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आसमान में बादल और बारिश के कारण विमान परिचालन प्रभावित हो रहा है।
इसका असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर भी पड़ रहा है। हालांकि, सभी उड़ानों के रद होने की वजह केवल चक्रवात को मानना उचित नहीं होगा। एयरलाइंस ने रद उड़ानों के लिए खराब मौसम को कारण बताया है।
रांची एयरपोर्ट पर 14 उड़ानें रद, दिल्ली की चार फ्लाइटें शामिल
खराब मौसम के कारण शनिवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान परिचालन प्रभावित रहा। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, मौसम खराब रहने के कारण कुल 14 उड़ानें रद कर दी गईं। इनमें रांची-दिल्ली की चार, रांची-कोलकाता की दो और अन्य शहरों की आठ उड़ानें शामिल हैं।
रद उड़ानों में फ्लाइट संख्या 2038, 2219, 2286 और 6274 (दिल्ली), 7466 और 7468 (कोलकाता), 398 (हैदराबाद), 925 (पटना), 6088 (मुंबई), 7726 (भुवनेश्वर), 209 (चेन्नई), 6654 (अहमदाबाद), 761 (पुणे) और 6799 (बेंगलुरु) शामिल हैं।
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