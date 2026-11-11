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निशा भगत केस में CBI जांच पर बोले राकेश सिन्हा, कहा- परिवार की मांग पूरी करना सरकार की प्रतिबद्धता

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Published: Wed, 11 Nov 2026 12:06 PM (IST)

राकेश सिन्हा ने निशा भगत मृत्यु मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह ...और पढ़ें

HighLights

  1. निशा भगत मृत्यु मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा।

  2. राकेश सिन्हा ने इसे सरकार की प्रतिबद्धता बताया।

डिजिटल डेस्क, रांची। आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मृत्यु मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निशा भगत झारखंड की बेटी और आदिवासी समाज से थीं। उनका इस तरह जीवन समाप्त करना गंभीर और चिंता का विषय है।

राकेश सिन्हा ने कहा कि निशा भगत के परिवार की मांग थी कि मामले की सीबीआई जांच हो। सरकार ने परिवार की इस मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री के माध्यम से सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। उन्होंने कहा कि यह किसी दबाव में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता है।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मौत और आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों में भी राजनीतिक लाभ तलाशती है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है और परिवार की मांग को पूरा किया गया है। 

झारखंड सरकार आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी दिए हैं। 

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