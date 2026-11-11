निशा भगत केस में CBI जांच पर बोले राकेश सिन्हा, कहा- परिवार की मांग पूरी करना सरकार की प्रतिबद्धता

#WATCH रांची, झारखंड: आदिवासी कार्यकर्ता की मृत्यु की CBI जांच पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "...निशा भगत राज्य की बेटी थी, एक आदिवासी बेटी थी। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, यह गंभीर और चिंता का विषय है। उनके परिवार की मांग थी कि CBI जांच हो और सरकार ने उसी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। उनके पिता की जो मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा किया और मुख्यमंत्री ने CBI जांच की अनुशंसा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मौत पर भी, आत्महत्या पर भी वोट तलाशती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें भी वोट तलाश रही है। यह दबाव नहीं है, यह प्रतिबद्धता है और हम प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं..."