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झारखंड: निशा भगत मौत मामले में सीबीआइ जांच की सिफारिश, CM हेमंत सोरेन ने दी जानकारी

By Digital Desk Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Tue, 10 Nov 2026 10:56 PM (IST)

झारखंड सरकार ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत ...और पढ़ें

निशा भगत और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

निशा भगत और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।

  2. निशा भगत की मौत पर राजनीतिक विवाद गहराया था।

  3. फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या का आरोप लगा था।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले की सीबीआइ जांच कराएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी दिए हैं। 

निशा भगत की मौत के बाद राज्य की राजनीतिक अच्छा-खासा विवाद खड़ा कर दिया है। निशा भगत ने 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या कर ली थी। लाइव वीडियो में उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार, जमीन के दलालों और पुलिस-प्रशासन पर प्रताड़ना तथा शिकायतों की अनदेखी का आरोप लगाया था।

इस घटना को भाजपा ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की।

विपक्षी दलों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। निशा के पिता की शिकायत पर ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआइ जांच के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में दी है।

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