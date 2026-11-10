झारखंड: निशा भगत मौत मामले में सीबीआइ जांच की सिफारिश, CM हेमंत सोरेन ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले की सीबीआइ जांच कराएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी दिए हैं।

निशा भगत की मौत के बाद राज्य की राजनीतिक अच्छा-खासा विवाद खड़ा कर दिया है। निशा भगत ने 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या कर ली थी। लाइव वीडियो में उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार, जमीन के दलालों और पुलिस-प्रशासन पर प्रताड़ना तथा शिकायतों की अनदेखी का आरोप लगाया था।