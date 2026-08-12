रांची में झमाझम बारिश से गेतलसूद डैम लबालब, कभी भी खोले जा सकते हैं फाटक; अलर्ट जारी
रांची में भारी बारिश के कारण गेतलसूद डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे जल संसाधन विभाग ने फाटक खोलने का अलर्ट जारी किया है। ...और पढ़ें
HighLights
गेतलसूद डैम का जलस्तर बढ़ा, कभी भी खुल सकते हैं फाटक।
जल संसाधन विभाग ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया।
लोगों को नदी, नाले और डूब क्षेत्र से दूर रहने की सलाह।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर के साथ-साथ डैमों की भी चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से गेतलसूद डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने डैम के फाटक खोले जाने को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। हालात बिगड़े तो किसी भी समय फाटक खोले जा सकते हैं। इसके बाद डैम से नीचे की ओर बहने वाले क्षेत्रों में पानी का प्रवाह अचानक बढ़ सकता है।
विभाग ने गेतलसूद डैम के आसपास और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि तेज बारिश के दौरान नदी, नाला या डूब क्षेत्र के आसपास जाने से बचें। पानी बढ़ने की स्थिति में तत्काल सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। प्रशासन और विभागीय अधिकारी जलस्तर तथा जल प्रवाह पर लगातार नजर रख रहे हैं।
हटिया और गोंदा डैम में भी बढ़ा पानी
बारिश का असर सिर्फ गेतलसूद तक सीमित नहीं है। हटिया और गोंदा डैम के जलस्तर में भी लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इससे राजधानी की जलापूर्ति से जुड़े जलाशयों के लिए बारिश राहत के साथ चुनौती भी लेकर आई है। एक ओर जलसंकट की चिंता कम हो रही है, तो दूसरी ओर अत्यधिक बारिश की स्थिति में जलाशयों से पानी छोड़ने की नौबत बन सकती है।
बारिश थमी तो राहत, जारी रही तो बढ़ेगी चुनौती
रांची के लिए आने वाले कुछ घंटे अहम हैं। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा और डैम में पानी की आवक इसी तरह बनी रही, तो गेतलसूद से पानी छोड़ना पड़ सकता है। विभाग का अलर्ट इसी संभावित स्थिति को देखते हुए है।
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लोगों के लिए जरूरी अपील
डैम, नदी और निचले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करें। तेज बारिश के दौरान पानी के बहाव को पार करने का प्रयास बिल्कुल न करें और प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें।
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