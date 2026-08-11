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    एचईसी आवासीय परिसर में मेंटेनेंस बंद, 11,600 हजार घरों पर संकट; सफाई बंद, घरों में घुस रहा नाली का पानी

    By Amit Singh Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:00 PM (IST)

    एचईसी आवासीय परिसर में तीन मेंटेनेंस विभाग बंद होने से 11,600 घरों में सीवर और नाली की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आर्थिक संकट के कारण लोग अपनी जेब से ...और पढ़ें

    एचईसी आवासीय परिसर में मेंटेनेंस ठप, 11,600 घरों पर गहराया सीवर संकट।

    एचईसी आवासीय परिसर में मेंटेनेंस ठप, 11,600 घरों पर गहराया सीवर संकट।

    HighLights

    1. एचईसी के तीन मेंटेनेंस विभाग बंद होने से समस्या।

    2. 11,600 घरों में सीवर-नाली की सफाई व्यवस्था चरमराई।

    3. निवासी अपनी जेब से करा रहे हैं सफाई, 70 साल पुराना सिस्टम।

    जागरण संवाददाता, रांची। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, एचईसी के आवासीय परिसर में अब घरों की देखरेख का सिस्टम भी दम तोड़ने लगा है। एचईसी के आवासीय परिसर में बने तीनों मेंटेनेंस विभाग बंद हो चुके हैं। इसका सीधा असर करीब 11,600 हजार आवासों पर पड़ रहा है। सीवरेज और ड्रेनेज की नियमित सफाई लगभग ठप है।

    नतीजा यह है कि जहां निगम को अपने आवासीय परिसर की व्यवस्था संभालनी चाहिए, वहीं लोग अब अपनी जेब ढीली कर नालियों और सीवर की सफाई करा रहे हैं। एचईसी आवासीय परिसर में कभी धुर्वा, सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में तीन अलग-अलग मेंटेनेंस विभाग काम करते थे।

    इन विभागों की जिम्मेदारी आवासीय क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी रखरखाव से जुड़ी व्यवस्था संभालने की थी। लेकिन आर्थिक संकट के बीच इन विभागों के बंद होने के बाद व्यवस्था लगभग भगवान भरोसे हो गई है।

    यानी एचईसी का संकट अब सिर्फ कारखाने की मशीनों तक सीमित नहीं है। इसका असर उन तकरीब 12 हजार घरों तक पहुंच रहा है, जहां कभी एचईसी की व्यवस्थित टाउनशिप व्यवस्था की मिसाल दी जाती थी।

    300 से 600 रुपये देकर करा रहे सफाई

    मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई जगहों पर स्थानीय लोग निजी मजदूरों को बुलाकर सफाई करा रहे हैं। इसके लिए उन्हें अपनी जेब से 300 से 500-600 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं।

    यानी जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम की थी, उसका बोझ अब सीधे उन परिवारों पर आ गया है, जो पहले से एचईसी के संकट का असर झेल रहे हैं।

    वर्षों पुराना सीवर सिस्टम, जगह-जगह जमा हो रहा पानी

    एचईसी का आवासीय परिसर कई दशक पुराना है। यहां का सीवरेज सिस्टम भी करीब 70 साल पुराना बताया जाता है। समय के साथ पाइपलाइन और सीवर नेटवर्क जर्जर हो चुके हैं। नियमित सफाई और मरम्मत नहीं होने से कई स्थानों पर सीवर का पानी जमा होने लगा है। बारिश के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है।

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    ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की सफाई समय पर नहीं होने से पानी की निकासी प्रभावित होती है। कई जगह गंदा पानी सड़कों और आवासों के आसपास जमा हो जाता है। धुर्वा शर्मा रोड के सैकड़ों आवासों में सीवरेज का पानी सालों भर जमा रहता है।

    आज सफाई बंद, घरों में घुस रहा सीवर का पानी

    सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौजूदा समस्या केवल आज की परेशानी नहीं है। यदि पुराने सीवरेज नेटवर्क की नियमित सफाई, मरम्मत और रखरखाव नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और बिगड़ सकती है।

    जर्जर पाइपलाइन और जाम नालियों के कारण आवासीय परिसर के बड़ी संख्या में घरों के आसपास सीवरेज का पानी जमा होने की आशंका बढ़ जाएगी। अभी ही अवासीय परिसर के कई इलाकों में सीवरेज का पानी बारिश होने पर सड़कों पर बहने लगता है।