पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात, बेटी तृषा सिंह के निधन पर जताया शोक

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिलने शनिवार को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंत्री से मुलाकात कर उनकी बेटी तृषा सिंह के निधन पर दुख जताया। पप्पू यादव ने इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

बेटी को खोने के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की और तृषा सिंह के निधन पर शोक जताया। उनकी इस मुलाकात के दौरान मंत्री के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

24 सितंबर को सड़क हादसे में हुई थी तृषा सिंह की मौत ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह की 24 सितंबर 2026 को जमशेदपुर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर हुआ था। इस दुर्घटना में तृषा सिंह समेत चार लोगों की जान चली गई थी।

जानकारी के अनुसार, तृषा सिंह की कार सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक (ट्रेलर) से पीछे से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में कार सवार तृषा सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और उनका परिवार गहरे दुख से गुजर रहा है।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। शनिवार को उन्होंने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर उनकी बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई।

तृषा सिंह की मौत 24 सितंबर को जमशेदपुर में हुए सड़क हादसे में हुई थी।