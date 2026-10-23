झारखंड से राजस्थान का सफर हुआ और भी आसान, 26 अक्टूबर से दौड़ेगी संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडल के रेल यात्रियों को राजस्थान जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा। संतरागाछी से खातीपुरा (जयपुर) के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन (18061/18062) का परिचालन 26 अक्टूबर से शुरू होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन इसका शुभारंभ करेंगे।

सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि यह उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने लोकसभा में नियम 377 और शून्यकाल के दौरान कई बार इस ट्रेन की मांग उठाई थी। साथ ही रेल मंत्रालय को लिखित मांग सौंपने के अलावा रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर पलामू-गढ़वा के लोगों की अपेक्षाओं से अवगत कराया था। नई ट्रेन से पलामू और गढ़वा के लोगों को जयपुर समेत राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में आने-जाने में सहूलियत होगी। खासकर शिक्षा, रोजगार, कारोबार और इलाज के लिए यात्रा करने वालों को लाभ मिलेगा। सांसद ने कहा कि इससे क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होने के साथ व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति पलामू की जनता की ओर से आभार जताया।