'स्पेशल' के नाम पर दोगुना तक किराया, सवारी ट्रेन से भी खराब हाल; यात्री हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नाम स्पेशल, किराया ज्यादा और सफर में घंटों की देरी। रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रही है, लेकिन इन ट्रेनों में सफर करने वालों को अधिक किराया देने के बाद भी समय पर पहुंचने की गारंटी नहीं।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ अतिरिक्त किराये का बोझ, दूसरी तरफ सवारी ट्रेन से भी खराब सर्विस। ऐसे में सवाल उठ रहा कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर यात्रियों को अतिरिक्त क्या मिल रहा है?

स्पेशल ट्रेनें, चार से सात घंटे तक विलंब ट्रेन संख्या 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल करीब सात घंटे विलंब से पहुंची। ट्रेन संख्या 01482 मुजफ्फरपुर-हड़पसर स्पेशल चार घंटे लेट रही। वहीं, ट्रेन संख्या 22554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस छह घंटे विलंब से पहुंची। स्पेशल ट्रेनों का उद्देश्य अतिरिक्त भीड़ के समय यात्रियों को राहत देना है, लेकिन जब ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंचती हैं, तो यात्रियों की यात्रा योजना बिगड़ जाती है।

लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग ट्रेन, कामकाज और अन्य जरूरी कार्यक्रमों को लेकर भी परेशानी होती है। नियमित ट्रेनें, मौर्य, छपरा-टाटा, वैशाली और आम्रपाली भी रही लेट: बीच में नियमित ट्रेनों की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से परिचालन की स्थिति सही नहीं होने पर यात्रियों के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।

ट्रेन संख्या 15028 मौर्य एक्सप्रेस (गोरखपुर से हटिया) करीब तीन घंटे, ट्रेन संख्या 15566 वैशाली एक्सप्रेस (नई दिल्ली से ललितग्राम) दो घंटे और ट्रेन संख्या 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस (अमृतसर से कटिहार) तीन घंटे तथा छपरा-टाटा एक घंटे की विलंब से पहुंची।