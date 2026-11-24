संवाद सूत्र, ओरमांझी। बुटी क्रिकेट क्लब की क्रिकेटर कुमारी पलक ने अपनी प्रतिभा व शानदार प्रदर्शन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है।

पलक 26 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से क्लब सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

पहले भी खेल चुकी हैं मुकाबले

पलक ने हाल ही में इंडिया ए, इंडिया बी व नेपाल के बीच आयोजित ट्राई-सीरीज में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। 22 नवंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडिया बी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए महज 25 गेंदों पर नाबाद 39 रन की शानदार पारी खेली।