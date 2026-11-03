झारखंड हाई कोर्ट से बोकारो स्टील प्लांट कर्मियों को राहत, अतिरिक्त ग्रेच्युटी वसूली पर रोक

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएम सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट से जुड़े ग्रेच्युटी विवाद में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपना सरकारी क्वार्टर खाली कर दिया है, उनसे ग्रेच्युटी की कथित अतिरिक्त राशि वापस नहीं ली जा सकती।

इसको लेकर सेल की बोकारो स्टील प्लांट इकाई और केंद्र सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई थी। मामले में बोकारो स्टील लिमिटेड के 11 कर्मचारियों ने अपनी ग्रेच्युटी के लिए याचिका दायर की थी। कंपनी का कहना था कि कुछ कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में अधिक राशि दे दी गई है, जिसे वसूला जाना चाहिए।