'क्या यह आपकी मौन सहमति है?', अंसारी के 'नेपाल-बांग्लादेश' वाले बयान पर नितिन नवीन ने राहुल गांधी से पूछा सवाल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के 'नेपाल-बांग्लादेश' वाले विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है।

भाजपा नेता नितिन नवीन (Nitin Nabin) ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 'चुप्पी' पर तीखा सवाल करते हुए पूछा कि क्या इस खामोशी का मतलब कांग्रेस नेता के बयान को उनकी "मौन सहमति" देना है।

राहुल गांधी जी, झारखंड में आपकी पार्टी के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है। इस गंभीर बयान पर आपकी चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है? क्या यह आपकी मौन सहमति है? क्या देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की पटकथा आपके ही इशारे पर लिखी जा रही है? क्या इस पूरे षड्यंत्र का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में है? देश की स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को आखिर आपका संरक्षण क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी जी, देश आपसे जवाब चाहता है। आपकी चुप्पी इन गंभीर सवालों को और गहरा कर रही है। — Nitin Nabin (@NitinNabin) November 6, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए भाजपा नेता ने लिखा, "राहुल गांधी जी, झारखंड सरकार में आपकी पार्टी के एक मंत्री खुलेआम यह घोषणा कर रहे हैं कि कांग्रेस आपके इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है। इतनी गंभीर बात पर आपकी चुप्पी का आखिर क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह आपकी मौन सहमति है?"

नवीन ने इस विवाद को एक गहरी साजिश बताते हुए सीधा सवाल किया कि क्या देश को अस्थिर करने वाले इस 'षड्यंत्र' का रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथों में है।

उन्होंने आगे लिखा, "क्या देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की पटकथा आपके ही निर्देश पर लिखी जा रही है? देश की स्थिरता के साथ खिलवाड़ करने वालों को आखिर आपका संरक्षण क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी जी, देश आपसे जवाब मांग रहा है और आपकी यह खामोशी इन गंभीर सवालों को और भी गहरा कर रही है।"

क्या था इरफान अंसारी का बयान?

नितिन नवीन का यह तीखा हमला जामताड़ा से विधायक और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों में भारी असंतोष पनप रहा है।

अंसारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं किया, तो देश के हालात 'बदतर' हो सकते हैं।