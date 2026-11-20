राज्य ब्यूरो, रांची। मझगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक निरल पूर्ति वर्ष 2026 के उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। उन्हें 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित करेंगे।

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने शुक्रवार को बैठक कर इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित किया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आदि भी सम्मिलित हुए। झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे झामुमो नेता निरल पूर्ति चार बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं।

सबसे पहले उन्होंने वर्ष 2005 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। दूसरी बार वर्ष 2014 में ही उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें वर्ष 2019 और 2024 में भी जीत हासिल हुई। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी हराने का श्रेय प्राप्त है। उन्हें यह सम्मान सदन में उनके सादगीपूर्ण व्यवहार को लेकर दिया जाएगा। पूर्ति नियमित रूप से सदन में भी उपस्थित रहते हैं।