राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के 'उत्कृष्ट विधायक' के रूप में निरल पूर्ति का चयन किया गया है। उन्हें आगामी 22 नवंबर को विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में 'बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा।

उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। सर्वसम्मति और निर्धारित मापदंडों के आधार पर विचार-विमर्श के बाद निरल पूर्ति के नाम पर मुहर लगाई गई।