हजारीबाग में कोयला खनन क्षेत्र में ब्लास्ट मामला, प्रदूषण से हो रही आदम बिरहोरों की मौत पर NHRC ने जारी किया नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची। हजारीबाग के केरेडारी में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के कोयला खदान में ब्लास्ट से हो रही आदिम बिरहोर जनजाति के अस्तित्व पर संकट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग के डीसी व एनटीपीसी से मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडी) को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने दोनों ही अधिकारियों से दो समाप्त के भीतर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट एक नवंबर तक आयोग को भेजा जाना है। अधिकारियों से इस समस्या के समाधान, बिरहोर समुदाय के पुनर्वास को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी मांगी गई है।

आयोग ने पूछा है कि बिरहोर परिवारों के पुनर्वास व सुरक्षा के लिए क्या कोई सौहार्दपूर्ण व स्थाई समाधान निकाला गया है कि नहीं। आयोग ने इससे पूर्व 11 मार्च 2025 को भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, पीड़ित बिरहोर परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक खनन कार्य बंद करें।

इसके बावजूद 18 महीने बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकलने और खनन कार्य जारी रहने पर आयोग ने आपत्ति जताई है। जब रिपोर्ट मांगी गई थी, उस वक्त दो मौतों से संबंधित थी, अब मौतों की संख्या आठ हो चुकी है, जिसका जिक्र जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है। हालांकि, उस रिपोर्ट में किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत के कारण स्पष्ट नहीं होने की बात कही गई है।

आयोग में वर्ष 2024 में की गई थी शिकायत, एसडीएम हजारीबाग ने की थी जांच हजारीबाग के ही बड़कागांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शनिकांत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2024 में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केरेडारी थाना क्षेत्र में एनटीपीसी के माध्यम से किए जा रहे अनियंत्रित खनन व उससे फैल रहे प्रदूषण के कारण आदिम बिरहोर जनजाति के अस्तित्व पर संकट हो गया है। खनन के दुष्प्रभाव से दो लोगों की जान जा चुकी है।

स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने खनन कंपनी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के बजाय लिपापोती की है। इस शिकायत पर आयोग के निर्देश के बाद हजारीबाग के सदर एसडीएम के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच समिति ने जमीनी हकीकत की जांच की थी।

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे कि परियोजना की शुरुआत चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट 25 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। जर्जर मकान और ब्लास्टिंग का असर पगार गांव के बिरहोर टोला पर पड़ा, जहां 33 घर हैं। खदान के बिल्कुल नजदीक स्थित चार मकान पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। भारी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरों को गंभीर क्षति पहुंच रही है।