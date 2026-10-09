दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले रांची गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रद, रेलवे ने बताया भारी ट्रैफिक जाम का कारण

जागरण संवाददाता, रांची। दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आसपास संभावित भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए रांची से नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। रेलवे के अनुसार, कल 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास सड़क यातायात बाधित होने की आशंका है।

इसी कारण शुक्रवार (9 अक्टूबर) दोपहर 2 बजे के बाद अपने मूल स्टेशन से रवाना होने वाली और शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच इन दोनों स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें स्रोत स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं।



इसमें ट्रेन संख्या 12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ दिनांक 09.10.2026) भी शामिल है। यह ट्रेन सामान्यतः रांची से 16:25 बजे चलती है और अगले दिन करीब 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचती है।

रेलवे का आधिकारिक कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के आसपास संभावित भारी सड़क जाम। रेलवे ने यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए यह कदम उठाया है। सीजीपी के प्रदर्शन का कनेक्शन यह फैसला दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले लिया गया है। कई रिपोर्ट्स में प्रदर्शन के कारण भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह कन्फर्म नहीं किया है कि ट्रेनों के रद होने का सीधा संबंध सीजीपी के प्रदर्शन से है।