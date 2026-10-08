रांची स्टेशन का साउथ गेट दिसंबर तक होगा तैयार, दुर्गा पूजा पर दो नए टिकट काउंटर और चार-पांच एटीवीएम लगेंगे

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेलवे स्टेशन के साउथ गेट का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार जैन ने रांची स्टेशन के री-डेवलपमेंट कार्य का जायजा लेते हुए साउथ गेट की व्यवस्था देखी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को देखते हुए साउथ गेट पर यात्रियों की सुविधा के लिए फिलहाल दो टिकट बुकिंग काउंटर शुरू किए जाएंगे।

इसके अलावा चार से पांच एटीवीएम (ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन) लगाए जाएंगे। मोबाइल टिकट सहायक की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी नहीं हो।



जीएम ने स्टेशन के नार्थ गेट की तरफ चल रहे कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि साउथ गेट का काम पूरा होने के बाद नार्थ गेट का काम भी शुरू किया जाए। नार्थ गेट के पुराने भवन में पहले चरण में काम शुरू नहीं होगा।