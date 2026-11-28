जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बार-बार नोटिस और चेतावनी के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

शुक्रवार को महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में हुई निगम परिषद की आपात बैठक में राजस्व के सभी स्रोतों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। महापौर ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने और इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

आमदनी के सभी स्रोतों की समीक्षा बैठक में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन शुल्क, बाजार व दुकानों का किराया, जल कर, पार्किंग शुल्क और यूजर चार्ज समेत निगम की आमदनी के सभी स्रोतों की समीक्षा की गई। पिछले वित्तीय वर्षों के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण की स्थिति का आकलन किया गया। निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक वसूली के बीच के अंतर पर चर्चा करते हुए कम राजस्व संग्रहण के कारणों की जानकारी ली गई। महापौर ने कहा कि निगम को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंतरिक राजस्व संग्रहण बढ़ाना जरूरी है। राजस्व के सभी स्रोतों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। संबंधित शाखाएं वसूली में तेजी लाएं और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार चेतावनी के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।