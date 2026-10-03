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कहीं देर ना हो जाए! दुर्गा पूजा पर मुंबई से रांची के लिए सिर्फ इन चुनिंदा दिनों में चलेंगी डायरेक्ट ट्रेनें; देखें लिस्ट

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:26 PM (IST)

दुर्गा पूजा के लिए मुंबई से रांची जाने वाले यात्रियों के लिए 5 से 11 अक्टूबर 2026 के बीच चुनिंदा ...और पढ़ें

5-11 अक्टूबर को मुंबई से रांची के लिए सीधी ट्रेनें।

5-11 अक्टूबर को मुंबई से रांची के लिए सीधी ट्रेनें।

HighLights

  1. 5, 7, 9, 11 अक्टूबर को मुंबई से रांची के लिए सीधी ट्रेनें।

  2. 6, 8, 10 अक्टूबर को मुंबई से रांची के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं।

डिजिटल डेस्क, रांची। दुर्गा पूजा की रौनक के बीच घर लौटने की तैयारी भी तेज हो गई है। मुंबई में रहने वाले झारखंड के लोगों के लिए पूजा सिर्फ पंडाल और उत्सव का समय नहीं, बल्कि अपनों के बीच लौटने का भी मौका है।

ऐसे में अगर आप भी मुंबई से रांची आकर परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेन का शेड्यूल पहले से जान लेना जरूरी है। 5 से 11 अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों पर मुंबई से रांची और आसपास के स्टेशनों के लिए ट्रेन के विकल्प मिल रहे हैं। पूजा के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों के लिए तारीख के हिसाब से ट्रेनों की पूरी सूची इस प्रकार है।

5 अक्टूबर के लिए ट्रेन

हटिया एक्सप्रेस (12811) - यह ट्रेन रात 12:15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:45 बजे हटिया (HTE) पहुंचती है। यह ट्रेन रायपुर, बिलासपुर होते हुए राउरकेला और आखिर में हटिया स्टेशन पहुंचेगी।

5 october mumbai to ranchi train

7 अक्टूबर के लिए ट्रेन 

एलटीटी-धनबाद एक्सप्रेस (13380) - यह ट्रेन शाम 4:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT) से रवाना होकर रांची रोड (RRME) पहुंचती है। यह ट्रेन गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, लातेहार होते हुए रांची रोड और आखिर में धनबाद जंक्शन पहुंचेगी।

7 october mumbai to ranchi train

9 अक्टूबर के लिए ट्रेन

एलटीटी-गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22357) - यह ट्रेन दोपहर 1:15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT) से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:20 बजे रांची पहुंचती है। यह ट्रेन रायपुर, बिलासपुर होते हुए राउरकेला, हटिया, रांची और आखिर में गयाजी जंक्शन पहुंचेगी।

एलटीटी-रांची एक्सप्रेस (18610) - यह ट्रेन शाम 4:35 बजे रवाना होकर 11 अक्टूबर को सुबह 6:50 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी जंक्शन होते हुए गयाजी, कोडरमा, हजारीबाग और आखिर में रांची पहुंचेगी।

9 october mumbai to ranchi train

9 october mumbai to ranchi train

11 अक्टूबर के लिए ट्रेन

हटिया एक्सप्रेस (12811) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रात 12:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:45 बजे हटिया पहुंचेगी। यह ट्रेन रायपुर, बिलासपुर होते हुए राउरकेला और आखिर में हटिया स्टेशन पहुंचेगी।

11 october mumbai to ranchi train

6, 8 और 10 अक्टूबर को कोई ट्रेन नहीं

6, 8 और 10 अक्टूबर को मुंबई से रांची तक सीधे पहुंचने वाली ट्रेन का कोई विकल्प नहीं है। यात्रियों को अपनी तारीख के अनुसार, अन्य ट्रेनों की उपलब्धता जांचनी होगी।

यात्रा से पहले ध्यान रखें

ट्रेन का किराया और टिकट उपलब्धता यात्रा की श्रेणी और बुकिंग के समय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का समय और किराया एक बार जरूर जांच लें। 

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