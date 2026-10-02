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दिल्ली से रांची आने वालों के लिए काम की खबर, 5 से 8 अक्टूबर तक इन ट्रेनों में कर सकते हैं सफर; देखें पूरी लिस्ट

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Fri, 02 Oct 2026 02:36 PM (IST)

Delhi to Ranchi Train Ticket: दुर्गा पूजा 2026 के लिए दिल्ली और आनंद विहार से रांची आने वाले यात्रियों के ...और पढ़ें

दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली से रांची ट्रेनें उपलब्ध हैं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली से रांची ट्रेनें उपलब्ध हैं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली से रांची ट्रेनें उपलब्ध हैं।

  2. 5 से 8 अक्टूबर 2026 तक की ट्रेनों की सूची।

डिजिटल डेस्क, रांची। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड आने वाले लोगों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली और आसपास रहने वाले ऐसे लोग जो पूजा में अपने घर रांची लौटने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेन के विकल्प जानना जरूरी है।

5 से 8 अक्टूबर 2026 के बीच दिल्ली और आनंद विहार से रांची आने वाली कई ट्रेनें हैं। इनमें अलग-अलग दिनों में जम्मू तवी-संबलपुर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, गरीब रथ और आनंद विहार-रांची सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें शामिल हैं। पूजा के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों के लिए तारीख के हिसाब से ट्रेनों की पूरी सूची इस प्रकार है।

5 अक्टूबर 2026

जम्मू तवी-संबलपुर एक्सप्रेस (18310) - सुबह 6:50 बजे दिल्ली (DLI) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:15 बजे रांची (RNC) पहुंचती है।

NDLS RNC राजधानी एक्सप्रेस (20840) - शाम 4:10 बजे नई दिल्ली (NDLS) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:05 बजे रांची पहुंचती है।

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12818) - रात 8:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन शाम 3:40 बजे रांची पहुंचती है।

5 october delhi to ranchi train

5 october delhi to ranchi train

5 october delhi to ranchi train

6 अक्टूबर 2026

RNC गरीब रथ एक्सप्रेस (12878) - शाम 4:10 बजे नई दिल्ली (NDLS) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:30 बजे रांची (RNC) पहुंचती है।

आनंद विहार–रांची सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12874) - रात 8:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन शाम 6:40 बजे रांची पहुंचती है।

6 october delhi to ranchi train

6 october delhi to ranchi train

7 अक्टूबर 2026

जम्मू तवी-संबलपुर एक्सप्रेस (18310) - सुबह 6:50 बजे दिल्ली (DLI) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:15 बजे रांची (RNC) पहुंचती है।

आनंद विहार–रांची सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12826) - सुबह 8:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:15 बजे रांची पहुंचती है।

रांची राजधानी एक्सप्रेस (20408) - शाम 4:10 बजे नई दिल्ली (NDLS) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:25 बजे रांची पहुंचती है।

आनंद विहार–हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12874) - रात 8:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन शाम 6:40 बजे रांची पहुंचती है।

7 october delhi to ranchi train

7 october delhi to ranchi train

7 october delhi to ranchi train

7 october delhi to ranchi train

8 अक्टूबर 2026

आनंद विहार टर्मिनल-पुरुलिया एक्सप्रेस (14022) - सुबह 5:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे रांची (RNC) पहुंचती है।

RNC गरीब रथ एक्सप्रेस (12878) - शाम 4:10 बजे नई दिल्ली (NDLS) से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:30 बजे रांची (RNC) पहुंचती है।

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12818) - रात 8:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से रवाना होकर अगले दिन शाम 3:40 बजे रांची पहुंचती है।

8 october delhi to ranchi train

8 october delhi to ranchi train

8 october delhi to ranchi train

यात्रा से पहले ध्यान रखें

ट्रेन का किराया और टिकट उपलब्धता यात्रा की श्रेणी और बुकिंग के समय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का समय और किराया एक बार जरूर जांच लें। 

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