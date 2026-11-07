रांची में दिल दहला देने वाली घटना: जिस 3 साल के बेटे को दर-दर खोज रहे थे परिजन, नाले से निकली उसकी लाश

जागरण संवाददाता, रांची। डोरंडा थाना क्षेत्र से शुक्रवार से लापता तीन वर्षीय मासूम अरनव का शव शनिवार की सुबह शुकुमार टोली स्थित श्मशान घाट के पास नाले से बरामद किया गया। बच्चे का शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस मासूम की तलाश में परिवार के लोग शुक्रवार से परेशान थे, शनिवार की सुबह उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। नाले में बच्चे का शव मिला जानकारी के अनुसार, अरनव शुक्रवार से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे। आसपास के लोगों से भी बच्चे के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही थी।