16 थाने, 55 केस और 1 करोड़ का इनाम: माओवादी असीम मंडल का हिसाब करने कोलकाता जाएगी झारखंड पुलिस

राज्य ब्यूरो, रांची। बंगाल में गिरफ्तार 1 करोड़ के इनामी असीम मंडल के विरुद्ध पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) व पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के 16 थानों में कुल 55 कांड दर्ज हैं। सभी कांड सुरक्षा बलों पर हमला, माओवादी गतिविधियों से जुड़ी व आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी घटनाएं, हथियार अधिनियम आदि से जुड़ी धाराओं में दर्ज किए गए हैं।

अब झारखंड पुलिस सभी संबंधित थानों से जुड़े मामले में असीम मंडल से पूछताछ करेगी। असीम मंडल से पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम जल्द ही कोलकाता जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उसे पूछताछ के लिए बंगाल से रिमांड पर झारखंड लाया जा सकता है।

असीम मंडल के विरुद्ध गोईलकेरा में तीन, मुफ्फसिल में एक, टोंटो में 14, टेबो थाना क्षेत्र में एक, टोकलो थाना क्षेत्र में एक, जराईकेला में आठ, छोटानागरा में तीन, कुचाई में पांच, धालभूमगढ़ में दो, गुड़ाबंधा में चार, मुसाबनी में एक, चाकुलिया में एक, घाटशिला में तीन, पटमदा में दो, गालूडीह में दो, बोड़ाम में चार कांड दर्ज हैं। सभी कांड अनुसंधान के अधीन हैं, जिसकी झारखंड पुलिस जांच कर रही है।

जरायकेला व तुंबाहाका में असीम मंडल के दस्ते ने सुरक्षा बलों को पहुंचाया था नुकसान मिली जानकारी के अनुसार एक करोड़ के इनामी कुख्यात असीम मंडल के दस्ते ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के तुंबाहाका व जरायकेला में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया था। एक मार्च 2026 को चाईबासा के छोटानागरा थाना क्षेत्र के मारांगपोंगा में उसके दस्ते से मुठभेड़ में 209 कोबरा बटालियन के सहायक समादेष्टा अजय मल्लकि तथा हवलदार संजय कुमार जख्मी हो गए थे।

पांच मार्च 2025 को छोटानागरा-जराईकेला थाना के सीमावर्ती क्षेत्र बालीवा से आगे बाबुडेरा में माओवादियों ने लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के तीन जवान जख्मी हो गए थे। 18 मार्च 2025 को जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरीलपोसी जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एसआई सुबोध कुमार जख्मी हो गए थे।

22 मार्च 2025 को छोटानागरा थाना क्षेत्र के मारंगपोगा जंगल में माओवादियों के आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के दारोगा सुनील कुमार मंडल बलिदान हो गए थे, एक हवलदार प्रियतम डे जख्मी हुए थे। इसी तरह 12 अप्रैल 2025 को जरायकेला थाना क्षेत्र राधापोरा में माओवादियों की फायरिंग व आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान विष्णु सैनी व झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान जख्मी हो गए थे। इलाज के क्रम में सुनील धान की मृत्यु हो गई थी।

30 मई 2025 को जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी के आसपास जंगली, पहाड़ी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन के सिपाही डाग हैंडलर सुनील कुमार जख्मी हो गए थे। आठ अगस्त 2025 को जराईकेला थाना क्षेत्र में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के हवलदार रामप्रवेश सिंह व सिपाही छोटा कश्यप जख्मी हो गए थे। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र के तुंबाहाका में 11 जनवरी 2023 को 209 कोबरा बटालियन के 9 सुरक्षा बल जख्मी हो गए थे। यहां मुठभेड़ व आईईडी विस्फोट हुआ था।