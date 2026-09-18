माओवादी असीम मंडल को गिरफ्तार करने वाली बंगाल पुलिस को मिलेंगे इनाम के 2.20 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के सारंडा में सक्रिय रहे एक करोड़ के इनामी माओवादियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर उर्फ मनोज उर्फ दीपक उर्फ राकेश को गिरफ्तार करने वाली बंगाल पुलिस को इनाम की पूरी राशि दी जाएगी। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने उसे पूर्व मेदनीपुर जिले के पटाशपुर से गिरफ्तार किया है।

इस कुख्यात माओवादी के विरुद्ध झारखंड सरकार ने एक करोड़ व ओडिशा सरकार ने एक करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम रखा था। बंगाल पुलिस से पत्र आने के बाद झारखंड पुलिस राज्य सरकार से इनाम की राशि बंगाल पुलिस को भेजने की अनुशंसा करेगी।

यह प्रविधान है कि जहां की पुलिस पकड़ेगी, वहां की पुलिस टीम में उक्त इनाम की राशि बंटती है। इसी प्रक्रिया के तहत तरह ओडिशा सरकार भी इनाम की राशि बंगाल पुलिस को सौंपेगी। गिरफ्तार असीम मंडल माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य (सीसीएम) था। पश्चिम बंगाल में भाकपा माओवादियों का वह पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी का सचिव था। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदनीपुर जिले के चंद्रकोना थाना क्षेत्र के उत्तर फूलचक का रहने वाला था। उसके विरुद्ध कुल 55 कांड दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

माओवादी नेता आकाश के खिलाफ तीनों राज्यों में करीब 55 मामले दर्ज हैं। लंबे समय से सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी। वह भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य और बंगाल राज्य समिति-1 का सचिव बताया गया है। ये हैं झारखंड में सक्रिय रहे सभी आठों एक-एक करोड़ व इससे ऊपर के आठ माओवादी, जिनका चैप्टर हो चुका है क्लोज मार्च 2018 : झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पर सक्रिय रहे भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सली कमांडर और सेंट्रल कमेटी के सदस्य देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद जी की मौत हो गई थी। उसपर झारखंड सरकार ने एक करोड़ व बिहार सरकार ने 50 हजार का इनाम रखा था।

11 फरवरी 2019 : अरविंद की मौत के बाद सुधाकर ने बूढ़ा पहाड़ में माओवादियों की बागडोर संभाली। वह भी सेंट्रल कमेटी सदस्य था और उसपर भी राज्य सरकार ने एक करोड़ का इनाम रखा था। उसने तेलंगाना में अपनी पत्नी 25 लाख रुपये की इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य नीलिमा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था।

14 नवंबर 2021 : झारखंड पुलिस ने सरायकेला-खरसांवा में एक करोड़ के इनामी माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किसन व उसकी पत्नी 25 लाख की इनामी शीला मरांडी को गिरफ्तार किया था। 21 अप्रैल 2025 : बोकारो जिला में एक करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक मुठभेड़ में मारा गया था। 15 सितंबर 2025 : हजारीबाग जिले के गिरहोर थाना क्षेत्र स्थित पनतीतरी जंगल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश उर्फ अमलेश मारा गया था। 22 जनवरी 2026 : सारंडा में पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र में आपरेशन मेगाबुरु के दौरान माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य एक करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश सहित 17 माओवादी मारे गए थे।