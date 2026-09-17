माओवादी किशन की मौत के बाद असीम मंडल को मिली थी बंगाल की कमान, दशकों तक संगठन में रहा सक्रिय  

राज्य ब्यूरो, रांची। माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य सह 2.20 करोड़ रुपये के इनामी असीम मंडल का चेहरा व आचरण कुख्यात रहा है। कोलकाता एसटीएफ के सामने आत्मसमर्पण करने वाले असीम मंडल को वर्ष 2011 में माओवादी नेता किशन की मौत के बाद बंगाल में संगठन की जिम्मेदारी मिली थी।

बंगाल के ही पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का रहने वाला असीम मंडल का माओवादी इतिहास भी दशकों पुराना है। वर्ष 1980 के दशक में वह कॉलेज में था। कॉलेज के दिनों में ही वह माओवादी गतिविधियों से जुड़ा, हथियार उठाया और माओवादियों के दस्ते में शामिल हो गया। इसके बाद वह माओवादी गतिविधियों में शामिल होता गया।

किशन की मौत के बाद बंगाल में जिम्मेदारी मिलने के बाद वह पूरी तरह सक्रिय हो गया। अब सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई। पूर्व में वह झारखंड में सक्रिय रहे सभी पोलित ब्यूरो सदस्य व सेंट्रल कमेटी सदस्यों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों में शामिल रहा। बड़े पैमाने पर लेवी उस तक पहुंच रही थी।