मांडर में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 300 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त; बिहार तक फैला था नेटवर्क

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। मालटोटी गांव में पुलिस ने एक मकान में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए करीब 300 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है।

जानकारी के अनुसार, मालटोटी गांव निवासी बिरसा मुंडा ने अपना मकान किराये पर दे रखा था। इसी मकान में पिछले करीब छह महीने से कथित तौर पर अवैध अंग्रेजी शराब बनाने और उसकी पैकिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। शराब के अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, बोतलों को सील करने वाली मशीन और सिंटेक्स बरामद किए गए हैं।