दीपावली से पहले बिहार में शराब खपाने की थी तैयारी, पंजाब से पहुंची 1200 कार्टन की खेप मुजफ्फरपुर में जब्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : शराब तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की नजरों से बचने के लिए नया तरीका अपनाया। ट्रक में ऊपर से कागज और कार्टन के टुकड़े भर दिए गए, जबकि नीचे शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे।

तस्करों को लगा कि इस तरकीब से उनकी खेप आसानी से ठिकाने तक पहुंच जाएगी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बेला फेज-टू के नारायणपुर रोड से मंगलवार को करीब 1200 कार्टन शराब लदा ट्रक जब्त किया गया। मौके से पंजाब के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कागज और कार्टन के नीचे छिपाई शराब उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि 14 चक्का वाले पंजाब नंबर के ट्रक से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसके बाद एएसआइ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने बेला फेज-टू के नारायणपुर रोड में छापेमारी की तो सड़क किनारे संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला। चालक भी मौके पर मौजूद था।

पूछताछ में खुला तस्करी का राज शुरुआत में चालक ने ट्रक में ट्रांसपोर्ट का सामान होने की बात कही। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने शराब लदे होने की जानकारी दी। इसके बाद ट्रक का पिछला हिस्सा खुलवाया गया। अंदर बोरियों में कागज और कार्टन के टुकड़े भरे हुए थे। इन्हें हटाने पर नीचे छिपाकर रखे गए शराब के कार्टन मिले।

पंजाब से लाई गई थी तीन ब्रांड की शराब गिरफ्तार चालक की पहचान पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खमानोल निवासी मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि ट्रक से पंजाब निर्मित तीन अलग-अलग ब्रांड की शराब जब्त की गई है। इस वर्ष उत्पाद विभाग की टीम की यह अब तक की सबसे बड़ी शराब बरामदगी बताई गई है।

खेप पहुंचाने के मिलते थे 10 हजार रुपये पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे बेला में ट्रक रोकने के लिए कहा गया था। यहां मुख्य धंधेबाज पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेने वाला था। एक खेप पहुंचाने के बदले उसे 10 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी। रुपये के लालच में उसने शराब की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की।