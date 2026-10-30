चारा घोटाला: लालू प्रसाद के वकील ने कहा- फर्जी निकासी की जानकारी नहीं, गलत फंसाया गया

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत में लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रेजरी से अधिक निकासी होने और धोखाधड़ी से राशि निकालने की जानकारी होने में अंतर है।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को ट्रेजरी से कथित फर्जी निकासी की जानकारी नहीं थी और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से आरोपित बनाया गया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर हो रही रोजाना सुनवाई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने कहा कि संबंधित दस्तावेज में विभिन्न जिलों को भेजे गए पत्रों का उल्लेख है, लेकिन संबंधित जिलों से ट्रेजरी के माध्यम से खर्च की गई राशि का ब्योरा नहीं मिला।