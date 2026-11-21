रांची के JVM श्यामली में सत्र 2027-28 के लिए 11वीं में नामांकन शुरू, 14 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
जेवीएम श्यामली, रांची में सत्र 2027-28 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को होगी।
HighLights
जेवीएम श्यामली में 11वीं नामांकन 2027-28 प्रक्रिया शुरू।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित।
प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रांची। जेवीएम श्यामली में सत्र 2027-28 के लिए 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई, आईसीएसई और जैक समेत किसी भी बोर्ड से 2027 में 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क 2000 रुपये है।
गणित व विज्ञान में 200 में 164 अंक जरूरी
विज्ञान के लिए गणित व विज्ञान में 200 में 164 अंक या पांच विषयों में 500 में 410 अंक जरूरी हैं। वाणिज्य के लिए गणित व सामाजिक विज्ञान में 200 में 150 अंक या पांच विषयों में 375 अंक और मानविकी के लिए अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान में 200 में 150 अंक या पांच विषयों में 375 अंक होना चाहिए।
मेरिट सीटों पर सीधा नामांकन भी होगा। विज्ञान के लिए 200 में 180 या 500 में 450 अंक, वाणिज्य व मानविकी के लिए 200 में 170 या 500 में 425 अंक निर्धारित हैं।
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