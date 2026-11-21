जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम अब अपनी जमीन और अधिग्रहित संपत्तियों का पूरा ब्योरा तैयार करेगा। शहर में सड़क चौड़ीकरण समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन से लेकर गिफ्ट डीड के माध्यम से निगम को मिली भूमि तक को चिह्नित किया जाएगा।

इसके लिए अभिलेखों का सत्यापन, ड्रोन मैपिंग और जमीन की मौजूदा स्थिति का आकलन होगा। साथ ही ऐसी जमीन की सूची भी तैयार की जाएगी, जिसकी खरीद-बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा शाखा और डीसीएलआर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त ने भू-संपदा शाखा को लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर अब तक अधिग्रहित सभी जमीनों का विस्तृत ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया। इसमें जमीन का उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, उपलब्धता और उपयोगिता से संबंधित जानकारी शामिल होगी।

निगम के पास प्रतिबंधित जमीन की सूची तक नहीं बैठक में सामने आया कि नगर निगम के पास फिलहाल ऐसी जमीन की समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, जिसकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती या जो गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में आती है। इस पर नगर आयुक्त ने एलआरडीसी मुकेश कुमार को ऐसी जमीनों की सूची और संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।