एक ही छत के नीचे पीढ़ियों का इम्तिहान, पिता-पुत्र, भाभी-देवर और भाई-बहन ने साथ दी जेटेट की परीक्षा; अब परिणाम का इंतजार

जागरण संवाददाता, रांची। करीब दस साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में रविवार को एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। शिक्षक बनने का सपना केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार के कई सदस्य एक साथ परीक्षा देने पहुंचे।

कहीं पिता और पुत्र ने साथ बैठकर परीक्षा दी, तो कहीं भाभी और देवर के साथ भाई-बहन भी अपनी योग्यता साबित करने पहुंचे। एक ही परिवार के अलग-अलग उम्र के सदस्यों ने परीक्षा में शामिल होकर पीढ़ियों के अंतर को भी कम कर दिया।

केंट्रल एकेडमी बरियातू, संत माइकल स्कूल ईटकी, महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज सर्कूलर रोड स्थित परीक्षा केंद्रों पर ऐसे कई रिश्ते देखने को मिले, जहां परिवार के सदस्य एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आए। किसी के लिए यह पहला मौका था, तो किसी ने वर्षों के अनुभव के साथ परीक्षा दी। 55 और 56 वर्ष के अभ्यर्थियों की मौजूदगी ने भी यह दिखाया कि शिक्षक बनने की उम्मीद उम्र के साथ खत्म नहीं होती।