JPSC-JSSC परीक्षा घोटाला: जेल गए कर्मियों पर कार्रवाई शुरू, CGL से नियुक्त ASO सुषमा कुमारी निलंबित

राज्य ब्यूरो, रांची। JSSC CGL Scam: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी से नियुक्ति के आरोप में जेल भेजे गए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है।

कार्मिक विभाग ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा से नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ) सुषमा कुमारी को निलंबित कर दिया है। उसे गिरफ्तार होने की तिथि से निलंबित किया गया है। इनकी गिरफ्तारी एक जनवरी 2025 को सीआइडी में दर्ज मामले में की गई थी।