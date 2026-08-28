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JSSC CGL पेपर लीक: दिल्ली से गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ CID को मिले पुख्ता सबूत, 5 दिन की रिमांड पर लाए गए

By Dilip Kumar Edited By: Mansi Kumari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:05 PM (IST)

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में दिल्ली से गिरफ्तार सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार के खिलाफ सीआईडी को पुख्ता सबूत ...और पढ़ें

दिल्ली से गिरफ्तार सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार।

दिल्ली से गिरफ्तार सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार।

HighLights

  1. दिल्ली से गिरफ्तार सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार।

  2. सीआईडी को मिले पुख्ता सबूत, पांच दिन की रिमांड।

  3. परीक्षा एजेंसी के सहयोगी संस्था के कर्मचारी थे आरोपी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित पेपर लीक मामले में दिल्ली से पिछले दिनों गिरफ्तार सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार के विरुद्ध छानबीन में सीआईडी को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं।

इन्हीं सबूतों के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों ही आरोपित जेएसएससी की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स वेबेल टेक्नोलॉजी की सहयोगी संस्था आईसीएन के कर्मचारी हैं। वेबेल ने उक्त परीक्षा में इसी संस्था का सहयोग लिया था। परीक्षा संचालन से जुड़े होने का लाभ उठाकर इस संस्था के इन कर्मियों ने कथित तौर पर पेपर लीक किया और उसके एवज में लाभान्वित भी हुए।

गिरफ्तार दोनों आरोपित वेबेल व आईसीएन के बीच कड़ी के रूप में काम करते थे। दोनों ही आरोपितों को सीआईडी ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया था।

सीआईडी की विशेष अदालत से सीआईडी ने दोनों को पांच दिनों की रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था, जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहमति दे दी। दोनों आरोपित शुक्रवार की शाम पांच दिनों की रिमांड पर ले लिए गए हैं। सीआईडी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को आयोजित झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित पेपर लीक मामले में सीआईडी ने एक जनवरी 2025 को सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से ही सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है।

सीआईडी ने इससे पहले इस केस से जुड़े दो आरोपितों, मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के भाई अक्षय तिवारी व उसकी पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार किया था। सीआईडी की अब तक की छानबीन में यह सामने आ चुका है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था।

कई अभ्यर्थियों को दलाल व एजेंट्स ने परीक्षा संचालन एजेंसी की मिलीभगत से रुपये लेकर प्रश्न व उत्तर रटवाया था और उन्हें उक्त परीक्षा में पास कराया था। सीआईडी को जांच में इससे संबंधित पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद से ही सीआईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है।

बिहार के रहने वाले हैं दोनों आरोपित, दिल्ली में रहते थे एक साथ

गिरफ्तार सोमांश प्रकाश मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के माडर्न आईटीआईएएस कॉलेज के समीप असकामिनी नगर का रहने वाला है और वर्तमान में सेंट्रल दिल्ली जिले के बुराड़ी थाना क्षेत्र के हाउस नंबर सी-81, अपर ग्राउंड फ्लोर, पर्वतीय अंचल संत नगर बरारी में रहता था।

वहीं, उसका सहयोगी दूसरा आरोपित राहुल कुमार मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के चांदसराय का निवासी है और वर्तमान में सोमांश प्रकाश के साथ ही दिल्ली स्थित उसके उक्त आवास में रहता था।

वेबेल एजेंसी के लिए कार्य करने वाले मिथिलेश सिंह की तलाश तेज

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी मेसर्स वेबेल टेक्नाेलॉजी के लिए कार्य करने वाले व कथित पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड मिथिलेश सिंह की तलाश तेज है। सीआईडी ने मिथिलेश सिंह की तलाश में दिल्ली, बिहार व बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन अब तक मिथिलेश सिंह का पता नहीं चल सका है।

यदि वह जल्द सीआईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो सीआईडी रांची स्थित विशेष अदालत से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेगी और फिर विधिवत उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। 

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