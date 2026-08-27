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JSSC CGL पेपर लीक: परीक्षा एजेंसी के दो गुर्गे दिल्ली से गिरफ्तार, CID खंगाल रही पैसों का खेल

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 27 Aug 2026 10:01 PM (IST)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने दिल्ली से दो आरोपितों सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है।

JSSC CGL पेपर लीक: परीक्षा एजेंसी के दो गुर्गे दिल्ली से गिरफ्तार, CID खंगाल रही पैसों का खेल

JSSC CGL पेपर लीक: परीक्षा एजेंसी के दो गुर्गे दिल्ली से गिरफ्तार, CID खंगाल रही पैसों का खेल

HighLights

  1. सीआईडी ने दिल्ली से दो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक आरोपितों को दबोचा।

  2. सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार रांची में न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

  3. आरोपित परीक्षा एजेंसी वेबेल टेक्नोलोजी के कार्य से जुड़े थे।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को संचालित कराने में शामिल दो आरोपितों सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार को सीआईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

दोनों को सीआईडी लेकर रांची पहुंची और उन्हें रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है।

दोनों ही आरोपित परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स वेबेल टेक्नोलोजी के नहीं हैं, बल्कि इस एजेंसी के माध्यम से दिए गए कार्य से जुड़े थे।

गिरफ्तार सोमांश प्रकाश मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के मॉडर्न आईटीआईएएस कॉलेज के समीप असकामिनी नगर का रहने वाला है और वर्तमान में सेंट्रल दिल्ली जिले के बुराड़ी थाना क्षेत्र के हाउस नंबर सी-81, अपर ग्राउंड फ्लोर, पर्वतीय अंचल संत नगर बरारी में रहता था।

वहीं, उसका सहयोगी दूसरा आरोपित राहुल कुमार मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के चांदसराय का निवासी है और वर्तमान में सोमांश प्रकाश के साथ ही दिल्ली स्थित उसके उक्त आवास में रहता था।

गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को आयोजित झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित पेपर लीक मामले में सीआईडी ने एक जनवरी 2025 को सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद से ही सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सीआईडी ने इससे पहले इस केस से जुड़े दो आरोपितों मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के भाई अक्षय तिवारी व उसकी पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार किया था।

परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों व उनके संचालकों, सहयोगियों के ट्रांजेक्शन की जांच कर रही सीआईडी

सीआईडी ने जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी तीन एजेंसियों के विरुद्ध अपनी जांच को तेज की है।

इन एजेंसियों में जेपीएससी से संबद्ध मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बिंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा जेएसएससी की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स वेबेल टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

दो एजेंसियों के संचालकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेसर्स वेबेल टेक्नोलॉजी से जुड़े मिथिलेश सिंह व उनके सहयोगियों की सीआईडी तलाश कर रही है। सीआईडी की अब तक की जांच में गिरफ्तार आरोपितों ने परीक्षाएं पास कराने के लिए लेनेदेन की बात स्वीकार कर ली है।

इसके बाद सीआईडी के अधिकारी एजेंसियों व इनके संचालकों के वित्तीय लेन-देन को खंगालना शुरू कर दिया है। छानबीन जारी है।