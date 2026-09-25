JSSC-CGL पेपर लीक: गिरिडीह बना मुख्य केंद्र, 33 आरोपी गिरफ्तार; बिहार-यूपी तक फैला सिंडिकेट

दिलीप कुमार, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता आदि मामले की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सीआईडी ने कथित पेपर लीक, परीक्षा पास कराने वाले वाले कथित दलाल, एजेंट, प्रश्न-उत्तर रटवाने वाले व सीट बेचने वालों के बड़े सिंडिकेट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अब तक 33 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सर्वाधिक गिरफ्तारी गिरिडीह व आसपास के क्षेत्र से हुई है। जो रडार पर हैं, उनमें भी सर्वाधिक गिरिडीह के ही हैं। कुछ से पूछताछ भी हो चुकी है। वर्तमान में जमशेदपुर के फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार से सीआईडी की पूछताछ चल रही है।

वह फूड इंस्पेक्टर भी गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव का निवासी है। इतना ही नहीं, इस केस में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी का ससुराल भी गिरिडीह में है। अभय कुमार तिवारी ने स्वयं अपने सहित उसकी पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय तिवारी की नौकरी जेएसएससी सीजीएल में सेटिंग से लगवाई थी और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

सीआईडी ने एक जनवरी 2025 को सीआइडी थाना कांड संख्या 01/2025 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले की जांच के क्रम में अब तक कुल 33 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पूर्व में 16 आरोपित व वर्तमान में 17 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों में अधिकतर झारखंड पुलिस के जवान थे। उनपर परीक्षा पास कराने के एवज में वसूली करने तथा अभ्यर्थियों को प्रश्न व उत्तर रटवाने के आरोप हैं। ये हैं गिरिडीह व इसके आसपास के जिले के आरोपित, जो हो चुके हैं गिरफ्तार सिपाही रोबिन कुमार (खेरवानी, धनवार, गिरिडीह), सिपाही अभिलाष कुमार (पिहरा, गांवा, गिरिडीह), सफल अभ्यर्थी समीर कुमार (बेंगाबाद, गिरिडीह), अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय तिवारी (तीनों आरोपित गिरिडीह से जुड़े हुए), दीपक कुमार (नावाडीह, धनबाद), उमेश कुमार राय (दुग्दा, बोकारो), विजय कुमार तिवारी (राजगंज, धनबाद), आनंद कुमार सिंह (सुदामडीह, धनबाद), राजेश प्रसाद यादव व संदीप कुमार (डोमचांच, कोडरमा) व सुधाकर यादव (रिखिया, देवघर)।