JSSC क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती: संताली भाषा की परीक्षा रद, सिलेबस से बाहर पूछे गए थे प्रश्न; दोबारा होगी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 19 जुलाई को संपन्न क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 के प्रश्नपत्र-2 के तहत संताली भाषा की परीक्षा रद कर दी है। इस विषय की परीक्षा में लगभग 40 प्रतिशत प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछे गए थे, जबकि कई प्रश्न त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट भी थे। अब इस भाषा की परीक्षा दोबारा ली जाएगी।

आयोग ने सोमवार को परीक्षा रद करने की सूचना प्रकाशित कर कहा कि इस भाषा के प्रश्न पत्र में कई प्रश्न सिलेबस के बाहर होने अथवा गलत प्रश्न होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराई गई। विशेष विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, संताली भाषा के प्रश्न पत्र में

कई प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर होने/अस्पष्ट अथवा गलत होने के कारण संताली भाषा की परीक्षा को रद किया जाता है। इस भाषा की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। 40 प्रश्न सिलेबस से बाहर होने की शिकायत आयोग के अनुसार, संताली भाषा के अभ्यर्थियों को परीक्षाफल में शामिल होने के लिए संताली भाषा की दोबारा होनेवाली परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखने का अनुरोध किया गया है।

बताते चलें कि अभ्यर्थियों ने सौ में से 40 प्रश्न सिलेबस से बाहर होने की शिकायत की थी। साथ ही कहा गया कि प्रश्नपत्र में चार प्रश्न त्रुटिपूर्ण भी थे। प्रश्नपत्र में संताली साहित्य, संस्कृति, लोक गाथाओं और प्रमुख साहित्यकारों से जुड़े कई प्रश्न तथ्यात्मक रूप से गलत थे।