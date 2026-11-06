JSSC: सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के गणित और विज्ञान का संशोधित परिणाम जारी, 1769 सफल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के तहत कक्षा छह से आठ के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए गणित एवं विज्ञान विषय का भी संशोधित परिणाम जारी कर दिया।

यह दूसरी बार संशोधित परिणाम जारी किया गया है। इसमें कुल 1,769 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इससे पहले आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए भाषा विषय का परिणाम जारी किया था। आयोग द्वारा जारी परिणाम में कहा गया है कि इससे पहले चार सूचनाओं के माध्यम से जारी परिणाम में उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम संशोधित परिणाम में नहीं है, उनमें तीन के परिणाम विज्ञापन में अस्पष्टता के कारण लंबित रखे गए हैं।