राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में अनियमितता, कथित पेपर लीक, लेन-देन आदि से जुड़े मामले की जांच कर रही सीआइडी ने रांची स्थित सीआइडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में कई अहम जानकारियां दी है और उससे संबंधित सबूत भी प्रस्तुत की है।

सीआइडी ने जांच में पाया है कि अभ्यर्थी उमेश साहू का बिचौलिया अभय तिवारी के साथ जेपीएससी की परीक्षा में चयन कराने के लिए 75 लाख रुपये में सौदा हुआ था। इसके लिए उमेश ने एटीएम से भी रुपये निकाले और दोस्त से भी कर्ज लेकर कुछ राशि बिचौलिए तक पहुंचाई थी।

मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साहू का 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में रोल नंबर 2601255880 था। अग्रिम तौर पर उसने 13 जुलाई 2026 को अपने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के खाते से 40 हजार रुपये निकाले और दोस्त से 50 हजार रुपये उधार भी लिया था।

इसके अलावा अन्य राशि सहित कुल पांच लाख रुपये नकद एक अन्य बिचौलिए उमेश कुमार के पास रातू रोड में पहुंचाई थी, वहां उसने अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कापी भी दी थी। खाली रखी थी OMR शीट सीआइडी के मुताबिक परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज में मुकेश अधिसंख्य समय खाली बैठा दिखा और उसने बहुत कम प्रश्नों के उत्तर लिखे, जबकि मूल्यांकन के लिए भेजी गई मूल ओएमआर शीट में अधिकतर प्रश्नों के गोले भरे मिले।