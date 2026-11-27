डिजिटल डेस्क, रांची। ठंड का मौसम और दिसंबर का महीना, कुछ दिन बाद क्रिसमस और नए साल 2027 के स्वागत की तैयारी यानि छुट्टियों के दिन आने वाले हैं। क्या Long Holiday के दिनों को यादगार बनाना चाहते हैं?

अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए किसी खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो रांची के पास स्थित जोन्हा जलप्रपात आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

झरने से गिरती पानी की धार, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बिताए गए पल आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। झारखंड की इसी प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ बीते जून में यहां जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने खुद चलाई थी कार, स्थानीय लोगों से भी की थी बातचीत 28 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अंदाज में नजर आए थे। वे खुद कार चलाकर रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित जोन्हा फॉल पहुंचे थे। उनके साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री के अचानक यहां पहुंचने से वहां मौजूद पर्यटक और स्थानीय ग्रामीण उत्साहित हो गए थे।

जोन्हा फॉल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने झरने और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों, दुकानदारों और पर्यटकों से बातचीत भी की। लौटने के दौरान उन्होंने रास्ते में अपना काफिला रुकवाया और स्थानीय दुकानदारों से अमरूद व अन्य मौसमी फल खरीदे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा था कि जंगल जीवन हैं और झरने प्रकृति का संगीत हैं। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक धरोहर को सहेजने और संरक्षित रखने की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया था।

गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है जोन्हा जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात को गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास भगवान बुद्ध का एक मंदिर स्थित है। झरने का पानी चट्टानों से गिरते हुए नीचे नदी में मिलता है। इसकी प्राकृतिक बनावट और आसपास का वातावरण इस जगह को खास बनाते हैं। यहां आने वाले पर्यटक झरने के नजारे के साथ आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।

रांची से 40-45 किलोमीटर दूर है यह खूबसूरत जगह जोन्हा फॉल रांची-पुरुलिया हाईवे पर स्थित है। राजधानी से इसकी दूरी अलग-अलग पर्यटन विवरणों में करीब 40 से 45 किलोमीटर बताई गई है। सड़क मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा रेल मार्ग से आने वाले पर्यटकों के लिए जोन्हा रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है, जो जलप्रपात से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है।