राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सत्तारूढ़ दल झामुमो ने परिसीमन बिल पर पत्ते नहीं खोले हैं। झामुमो का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति पर है।

शनिवार को दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होनी है। झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन अथवा उनके प्रतिनिधि बैठक में जाएंगे अथवा नहीं, यह भी साफ नहीं है।

संशय को और बढ़ाते हुए झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि पहले विधेयक को देखा जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात देखना होगा। बहुत सारे पहलुओं को देखना होगा। इसके बाद देश और झारखंड हित में निर्णय लिया जाएगा।