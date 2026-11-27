जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड की राजनीति में झामुमो और भाजपा भले ही धुर विरोधी हों, लेकिन सोरेन परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बीच मानवीय रिश्तों की डोर तीन दशक बाद भी मजबूत है। शुक्रवार को घोड़ाबांधा में दिखा दृश्य प्रमाण है कि दोनों परिवारों के आत्मीय संबंधों के आड़े दलीय राजनीति कभी नहीं आई।

डेढ़ महीने के भीतर दोनों परिवारों ने सहा मातृशोक संयोग से डेढ़ महीने के भीतर दोनों शीर्ष नेताओं ने मातृशोक सहा और दुख की घड़ी में एक-दूसरे को संबल दिया। सात अक्टूबर 2026 को हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन हुआ था।

आठ अक्टूबर को अंतिम संस्कार से पहले अर्जुन मुंडा रांची स्थित मोरहाबादी आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया था। अब 23 नवंबर को सायरा मुंडा के निधन पर हेमंत ने अर्जुन मुंडा को बड़ा भाई संबोधित कर शोक जताया और शुक्रवार को स्वयं घोड़ाबांधा पहुंचे।

झामुमो से शुरुआत और गुरुजी की वह टिप्पणी अर्जुन मुंडा के राजनीतिक जीवन की नींव झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही पड़ी थी। वर्ष 1995 में उन्होंने झामुमो के टिकट पर खरसावां से पहली बार चुनाव जीतकर एकीकृत बिहार विधानसभा में कदम रखा।

तब दिशोम गुरु शिबू सोरेन से उन्हें राजनीति की बारीकियां सीखने को मिलीं। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। मार्च 2003 में जब मुंडा महज 35 वर्ष की उम्र में राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने, तब शिबू सोरेन ने गर्व से कहा था कि उन्होंने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया है।

सत्ता के उतार-चढ़ाव भी नहीं तोड़ सके मर्यादा राजनीतिक सफर में दोनों परिवारों ने कई उतार-चढ़ाव देखे। सितंबर 2010 से जनवरी 2013 के बीच अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हेमंत सोरेन उपमुख्यमंत्री रहे। बाद में झामुमो के समर्थन वापस लेने से सरकार गिरी और जुलाई 2013 में हेमंत पहली बार मुख्यमंत्री बने।