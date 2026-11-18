जागरण नेटवर्क, रांची। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ-2026) में झारखंड पवेलियन राज्य सरकार के ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का प्रभावी मंच बनकर उभरा है। यहां मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने पवेलियन का भ्रमण कर विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और स्थानीय उत्पादों की सराहना की।

मौके पर जमशेदपुर के हुरलुंग की महिलाओं द्वारा तैयार ‘नीव हर्बल्स हैंडमेड सोप्स’ ने खास ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को एक व्यावसायिक पहचान दे रहा है। नीव हर्बल्स की उत्पाद शृंखला में हस्तनिर्मित साबुन, परफ्यूम, म्वाइशचराइजर, लिपस्टिक, रोल-आन आयल तथा रूम एवं कार डिफ्यूजर शामिल हैं। इन उत्पादों की खासियत इनमें इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक और पारंपरिक सामग्री है। साबुन के निर्माण में महुआ, नारियल और पाम आयल का उपयोग किया जाता है, जबकि चंदन और जैस्मिन जैसे सुगंधित तेल इन्हें विशेष पहचान देते हैं। ब्रांड का जोजोबा आयल रोल-आन और कुमकुमादि आधारित म्वाइशचराइजर त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पादों में शामिल हैं।

वहीं, लिपस्टिक को गाय के घी और मधुमक्खी के मोम (बीजवैक्स) से तैयार किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रंग के लिए अन्नाटो बीजों का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक तेलों से तैयार रूम एवं कार डिफ्यूजर भी उत्पाद शृंखला का हिस्सा हैं।