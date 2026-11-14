2000 साल से साइबेरिया से झारखंड आ रहे 39 प्रजातियों के विदेशी पक्षी; अब पतरातू डैम में जुटेंगे देशभर के एक्सपर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले नेशनल फॉरेस्ट्री कांग्रेस में राज्य की आर्द्र भूमि (वेटलैंड) पर साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र का आयोजन होगा।

इसमें देशभर के वेटलैंड विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। झारखंड में साहिबगंज, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ में हजारों साल पुराने वेटलैंड हैं जहां 39 प्रकार के प्रवासी पक्षी पिछले दो हजार साल से आ रहे हैं। नवंबर के प्रारंभ में इनका प्रवास होता है जो मध्य जनवरी तक रहता है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने फारेस्ट्री कांग्रेस के वेटलैंड एवं माइग्रेटरी वर्ड सत्र में इनके आने से राज्य की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

आर्द्र भूमि और पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञ विवेक चौधरी ने बताया कि झारखंड के वेटलैंड बड़ी मात्रा में आक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये प्रवासी पक्षी आर्द्र भूमि पर उगने वाले वनस्पति के लिए परिवहन का काम करते हैं जिससे परागण, बीजों का स्थानांतरण जैसा काम आसान होता है। राज्य सरकार ने अध्ययन कराकर वेटलैंड की स्थिति का सर्वे कराया है जिसमें इसपर अतिक्रमण की जानकारी मिली है।