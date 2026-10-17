Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का नया ट्विस्ट! कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का सितम, जानें अपने जिलों का हाल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम का मिजाज पूरी तरह शुष्क नहीं हुआ है। 17 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और पलामू समेत अन्य जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।

आज इन जिलों में हो सकती है बारिश मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण मौसम में बदलाव हो सकता है।

पलामू और जमशेदपुर में गर्मी का असर पलामू और डालटनगंज में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, जमशेदपुर में तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बोकारो में भी दोपहर के समय गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि हजारीबाग में सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है।

आंधी-तूफान और वज्रपात को लेकर क्या है अनुमान? मानसून की विदाई के बाद भी स्थानीय मौसमी प्रणालियों के कारण कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान गरज-चमक होने पर खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए।

21 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम? आने वाले दिनों में झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। 17 अक्टूबर को दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, 18 से 21 अक्टूबर के दौरान किसी विशेष मौसम अलर्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर पूर्वानुमान भी बदल सकता है।