Bihar Weather Update : उत्तर बिहार में दो दिन बदलेगा मौसम, 18 और 19 अक्टूबर के लिए खास पूर्वानुमान

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)। अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है और अब खेतों में रबी फसलों की तैयारी का समय है। मौसम भी किसानों का साथ देने के लिए अनुकूल होता दिख रहा है।

उत्तर बिहार में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने और मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 18 और 19 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए खेत तैयार करने और सरसों, मटर व मसूर की बुआई शुरू करने का यह उपयुक्त समय है।

डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम बुलेटिन में 17 से 21 अक्टूबर तक के पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को कृषि कार्यों की तैयारी करने की सलाह दी गई है। दो दिन बूंदाबांदी, बाकी समय मौसम शुष्क मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बिहार में 17 से 21 अक्टूबर तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने की संभावना है। 18 और 19 अक्टूबर के आसपास कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 32 डिग्री रहा अधिकतम तापमान शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 75 से 85 प्रतिशत तथा दोपहर में 40 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिशा से पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

सरसों, मटर और मसूर की बुआई करें शुरू मौसम अनुकूल रहने की संभावना को देखते हुए कृषि विज्ञानियों ने किसानों को रबी फसलों की बुआई शुरू करने की सलाह दी है। सरसों, मटर और मसूर की समय पर बुआई करने से फसलों के बेहतर विकास में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखने को कहा गया है।