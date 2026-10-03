Jharkhand Weather: बारिश की कहानी अभी बाकी है! झारखंड में आज फिर छाएंगे बादल; 4 अक्टूबर तक रहेगा असर

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में बारिश का दौर अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ होने में अभी समय लगेगा। आज 3 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 3 अक्टूबर को झारखंड के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज 3 अक्टूबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। हालांकि, पिछले दिनों की तुलना में बारिश की तीव्रता कम रहने का अनुमान है।

4 अक्टूबर तक बारिश का असर झारखंड में बारिश की गतिविधियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। 3 और 4 अक्टूबर को भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, फिलहाल राज्य में भारी बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है।

बारिश की रफ्तार कम होने से लगातार वर्षा से प्रभावित रहे इलाकों में लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में अचानक बदलाव संभव है। बादल छाने और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।